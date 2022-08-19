Ереван, 19 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Гюмри Ширакской области Армении задержали мужчину, которого подозревают в ложных сообщениях о «минировании» государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Телефонный терроризм

По версии следователей, задержанный вечером 15 августа трижды позвонил на номер дежурной службы и сказал, что намерен взорвать здания парламента, национальной инспекции и налоговой службы. 16 августа с того же номера телефона был звонок о «минировании» налоговой.

Сообщается, что правоохранители проверяли все сообщения. Они оказались ложными. Подозреваемый объясняет свои поступки тем, что был в алкогольном опьянении и не осознавал, что делает.

Напомним, 14 августа в Ереване произошёл взрыв на территории торгового центра, жертвами которого, по последним данным, стали 16 человек. В тот же день стали в дежурную службу стали поступать ложные сообщения о «бомбах» в столичном метро и других учреждениях. Это продолжилось на следующий день.