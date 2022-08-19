Донецк, , 10:33 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Червоногвардейского района Макеевки. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 9:00 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Орловка. По Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел посёлка Зайцево (южное) и города Донецка.