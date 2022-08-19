Пермь, 19 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Пермском крае следователи в качестве основной версии гибели шестилетней девочки в посёлке Верхнечусовские Городки рассматривают несчастный случай. Ребёнок утонул. Об этом сообщают СМИ.

Sledcom.ru Уголовное дело

Напомним, девочка пропала вечером 12 августа. Она пошла в магазин и не вернулась. Тело ребёнка нашли 15 августа. Возбуждено уголовное дело. Его расследование на личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал подробного доклада и рассмотреть все версии, в том числе криминальные.

Стоит отметить, тело девочки обнаружили в пожарном колодце возле магазина. Его проверяли несколько раз. Это вызвало подозрения, что тело могли подбросить. Вместе тем информресурсы сообщают, что место колодца не огорожено, а возле него есть яма, в которую и мог провалиться ребёнок.