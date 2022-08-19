Красноярск, 19 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ачинске Красноярского края в ДТП с автобусом пострадали пять человек, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального главка МВД.

Аварийный знак

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

«В результате ДТП пострадали водитель легкого автомобиля 1998 года рождения и его пассажиры, не пристегнутые ремнем безопасности, 17-летняя девушка и 26-летний молодой человек, они госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что еще двум пассажирам автобуса, 1987 года рождения и 2000 года рождения, назначено амбулаторное лечение. На момент ДТП в автобусе находились шесть человек.