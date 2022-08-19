Казбековский район, Дагестан, 19 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Дагестане пришел в полицию с повинной человек, расстрелявший четверых жителей села Алмак. В настоящее время он дает показания, сообщил глава села Мухудин Салаев.

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«Да, он пришел с повинной. Сейчас с ним работают сотрудники полиции», — цитирует Салаева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент со стрельбой произошел в дагестанском селе Алмак в ночь на 19 августа. В ходе конфликта были ранены четверо жителей сала, в том числе заместитель имама, депутат, полковник полиции и местный житель.

Как предварительно установлено, стрелявший ранее работал бухгалтером в администрации, конфликт произошел из-за расхождения во мнениях по местным вопросам, или, как сказал глава села, из-за «оппозиционного мнения, которое мешает работе администрации».