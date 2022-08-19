Кабул, , 10:30 — REGNUM Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Афганистане сообщает, что 2 миллиона 200 тысяч уязвимых афганских женщин и девочек в возрасте от 15 до 49 лет нуждаются в психологической поддержке.

Афганистан (сс) ArmyAmber

По сообщению информационного агентства «Шафакна», ЮНФПА написало в «Твиттере», что этим афганским женщинам и девочкам нужна помощь для повышения иммунитета, физического и психического здоровья.

Некоторые сообщения показывают, что с господством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане среди женщин наблюдается рост психических заболеваний.