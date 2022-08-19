Москва, 19 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, с открытия торгов Московской биржи курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 25 июля 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По данным на 10:09 по мск, курс доллара снизился на 6 копейки, до 59,47 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 59,86 рубля.

Эксперты прогнозируют, что доллар США будет торговаться в границах 59-61 руб., евро останется в диапазоне 59,50-62,00 руб.

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