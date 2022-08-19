Сакский район, Крым, 19 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Крыму смерч повредил несколько машин и устричную ферму. Очевидцы сняли на видео последствия непогоды в посёлке Новоозерное Сакского района Крыма.

Sochiadm.ru Смерч

По их словам, сильный ветер разметал устричную ферму, а также повредил автомобили. При этом жертв и пострадавших, по информации МЧС, нет.

Синоптики прогнозируют, что 19 августа непогода настигнет Сочи, там объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливень и сильный ветер.