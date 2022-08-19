Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие семь дней от укусов клещей пострадали 117 детей. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по региону.

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«С 12.08.2022 по 18.08.2022 в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 800 человек, в том числе 117 детей до 17 лет», — говорится в сообщении.

Непосредственно на территории Петербурга укусы зафиксированы в 105 случаях. Большая часть из них произошла в Курортном (52), Пушкинском (12) и Петродворцовом (11) районах.

Кроме того, за минувшую неделю выявили два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом у взрослых. Эти люди не были привиты от заболевания. Укусы они получили во время пребывания в Псковской и Ленинградских областях. Медики обнаружили и 21 случай иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), среди них было и четверо несовершеннолетних.

Отметим, что всего с начала сезона 2022 года специалисты обнаружили 23 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у взрослых и один у ребёнка. По заражению иксодовым клещевым боррелиозом: 158 и 26 случаев, соответственно.

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