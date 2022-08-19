Бухарест, , 10:28 — REGNUM Власти Румынии объявили о завершении собственной программы повышения рождаемости в стране, якобы коренным образом отличающейся от общепринятых европейских аналогов. Об этом 19 августа сообщает бухарестская информационная служба News.ro.

По словам Министра семьи Румынии Габриелы Фиря, «уникальный проект» предусматривает выделение дополнительных средств молодым бездетным семьям на процедуру ЭКО, а также финансовое поощрение браков для людей в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, румынское правительство намерено выплачивать крупные суммы за каждого новорожденного румынского гражданина.

Из каких фондов будут выплачиваться соответствующие средства, не сообщается.

Согласно некоторым данным, румынская инициатива уже вызвала недоумение в структурах ЕС. Являясь частью Евросоюза, Бухарест обязан согласовывать такие планы с Еврокомиссией.