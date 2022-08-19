Москва, 19 августа 2022, 10:28 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство РФ и Минобрнауки перевести систему высшего образования на полное бюджетное финансирование, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

По его словам, многие талантливые молодые люди не хотят учиться дома и едут поступать в Москву и Санкт-Петербург, а в региональных вузах абитуриенты оказались в дефиците.

«Неслучайно многие высшие учебные заведения в этом году были вынуждены объявить дополнительный набор. Больше всего вакантных бюджетных мест осталось на инженерных и технических специальностях, причём недобор был зафиксирован даже в федеральных университетах, расположенных в регионах», — указал Миронов.

Он отметил, что в надежде сохранить лучших студентов региональные вузы пошли на увеличение количества бюджетных мест.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает полностью отказаться от платного образования, и об этом наш законопроект, который был внесён в Госдуму в мае прошлого года. В стране, где остро стоит проблема импортозамещения, платного образования быть не может. Начинать, похоже, надо с регионов, но постепенно бесплатное обучение в высших учебных заведениях должно распространиться на всю страну», — заключил депутат.

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