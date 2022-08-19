Москва, 19 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство РФ и Минобрнауки перевести систему высшего образования на полное бюджетное финансирование, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, многие талантливые молодые люди не хотят учиться дома и едут поступать в Москву и Санкт-Петербург, а в региональных вузах абитуриенты оказались в дефиците.

«Неслучайно многие высшие учебные заведения в этом году были вынуждены объявить дополнительный набор. Больше всего вакантных бюджетных мест осталось на инженерных и технических специальностях, причём недобор был зафиксирован даже в федеральных университетах, расположенных в регионах», — указал Миронов.

Он отметил, что в надежде сохранить лучших студентов региональные вузы пошли на увеличение количества бюджетных мест.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает полностью отказаться от платного образования, и об этом наш законопроект, который был внесён в Госдуму в мае прошлого года. В стране, где остро стоит проблема импортозамещения, платного образования быть не может. Начинать, похоже, надо с регионов, но постепенно бесплатное обучение в высших учебных заведениях должно распространиться на всю страну», — заключил депутат.