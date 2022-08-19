Москва, 19 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Министерство финансов России 8 сентября 2022 года планирует выбрать исполнителя на крупный IT-контракт, связанный с системой «Электронный бюджет». Стартует тендер с ценой 645 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

В задачи исполнителя до 5 декабря 2023 года входит сопровождение подсистем управления госпрограммами, управления нацпроектами, управления расходами в части модуля организации предоставления в электронном виде мер государственной финансовой поддержки юрлицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, которые производят товары, услуги. Подсистемы — часть государственной интегрированной информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Закупка производится за счёт бюджетных средств, которые выделят из федеральной казны.

«Работы, выполняемые в ходе исполнения государственного контракта, осуществляются в рамках утвержденной в установленном порядке ведомственной программы цифровой трансформации Минфина России на 2022–2024 годы», — отмечается в техзадании.

Напомним, ранее Минпромторг России объявил IT-тендер на развитие автоматизированной информсистемы оказания госуслуг в электронном виде. Стартовал тендер с ценой 10 млн рублей.