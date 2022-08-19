Вашингтон, , 10:26 — REGNUM После того, как американский актёр Уилл Смит нанёс на церемонии вручения премии «Оскар» пощёчину неудачно пошутившему про его супруг комику Крису Року, его положительный рейтинг снизился. Об этом 18 августа сообщило издание Variety со ссылкой на оценки платформы Q Scores.

Уилл Смит в роли Генри Брогана Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США

Отмечается, что до этого происшествия Смит постоянно был пятёрке или десятке наиболее положительно оцениваемых в США актеров, включая Тома Хэнкса и Дензела Вашингтона.

Однако проведённый в июле, первый после указанного инцидента новый опрос платформы показал, что положительный показатель актёра снизился с 39 до 24, что авторы исследования назвали «очень значительным и стремительным падением».

Также указывается, что негативный рейтинг Смита за это же время возрос с менее чем 10 до 26. При этом равный 24 положительный балл Q свидетельствует о том, что 24% участников опрос оценили актёра положительно. Кроме того, рейтинг супруги Смита — Джады Смит — также снижался в последние месяцы, в то время как рейтинг Криса Рока остался неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2022 года Уилл Смит в ходе церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» ударил комика Криса Рока, который неудачно пошутил про его супругу.