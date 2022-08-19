Париж, , 10:25 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о шестом погибшем в результате шторма и непогоды на острове Корсика, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Министр внутренних дел, прибывший на Корсику, заявил о шестой смерти после непогоды, обрушившейся на остров в четверг, 18 августа. По его словам, также 20 человек получили ранения, четверо из них находят в крайне тяжелом состоянии.

Жеральд Дарманен уточнил, что это пока предварительная оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, на французском острове Корсика без электричества остались 8800 домов.