Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области планируют построить новую дорогу протяжённостью 0,7 км, на что предусмотрено более 65,3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дороги России Светлана Шаповалова

Заказчиком является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и дорожной деятельности» Новоспасского района.

«Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству автомобильной дороги в микрорайоне Южный […] в посёлке Новоспасское», — отмечается в документе.

Это участок от улицы Аэродромная (в месте примыкания с улицы 65 лет Победы) до улицы Спортивная. Он представляет собой двухполосную дорогу обычного типа (нескоростная дорога) шестиметровой ширины со скоростью движения до 40 км/ч и протяжённостью 0,7518 км.

Строительство дороги должны завершить к 30 июля 2024 года, в том числе в 2023 и 2024 годах работы должны идти в мае–июле. В общей сложности на строительство отводится 182 дня. Работы включают, в частности, рекультивацию земель, демонтаж существующих сооружений, устройство водоотводных лотков и дорожной одежды, дорожные устройства, обеспечение освещения.

Начальная цена контракта определена в размере65 333 708,4 рубля.

Отметим, что в микрорайоне Южный в Новоспасском строительство автомобильной дороги является первым этапом развития инженерной инфраструктуры.