Москва, 19 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Мужская сборная Татарии по волейболу одержала победу над командой Новосибирской области в матче шестого тура турнира на Всероссийской Спартакиаде. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3-1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22).

Волейбол

Сборная Татарии одержала шестую победу в шести матчах и с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Второе место занимает команда Санкт-Петербурга (12). Далее идут сборные Москвы (12), Новосибирской области (11), Белгородской области (10), Кемеровской области (4), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (3), Ленинградской области (2).

Сборная Татарии досрочно вышла в финал Спартакиады, в котором сыграет с командой, занявшей второе место на групповом этапе. Финал и матч за третье место пройдут в Москве 21 августа.