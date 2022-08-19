Самара, 19 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Модульное здание поликлиники начали возводить в микрорайоне Крутые Ключи города Самары. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

В новом здании разместят подразделение Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Строительство идет за счет средств бюджета области.

Отмечается, что в новой поликлинике, площадью порядка одной тысячи квадратных метров, будут работать все службы консультативно-диагностического отделения.

«Здесь будут вести прием все узкие специалисты, будет установлено необходимое оборудование, включая аппараты УЗИ, ЭКГ, ФГС, будут работать стоматологи. А в прежнем здании поликлинического отделения будут вести прием врачи общей практики и педиатры. Это позволит разделить потоки пациентов, создать дополнительные удобства всем посетителям, повысит комфорт, доступность медицинской помощи жителям микрорайона», — приводит пресс-служба слова главного врача Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василия Милованова.

Сообщается, что рабочие уже подготовили основание, в ближайшее время они приступят к сборке каркаса модульного здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре идет строительство детской инфекционной больницы на улице Шверника, поликлиники в микрорайне Волгарь. В рамках областного проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году в регионе планируют возвести 17 новых модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики.