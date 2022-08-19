Ярославль, 19 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области хотят принять закон о вытрезвителях. Соответствующий законопроект внесён в Ярославскую областную думу врио губернатора Михаилом Евраевым.

Цитата из видео на ntv.ru Клиент вытрезвителя

В документе определён порядок создания специализированных организаций, которые должны оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Закон предлагает закрепить положения о том, что специальные организации будут осуществлять свою деятельность на территории региона в форме государственных учреждений Ярославской области, либо, если полномочия передаются муниципалитету, как муниципальные учреждения.

В случае принятия закона вытрезвители появятся в области не ранее 1 января 2023 года.