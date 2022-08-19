Казбековский район, Дагестан, 19 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Конфликт со стрельбой в дагестанском селе Алмак устроил бывший бухгалтер администрации этого села. Из-за разногласий с оппонентами он открыл огонь и ранил четверых человек, сообщил глава села Махидин Салаев.

(сс) jasongillman Ружье

«Подозреваемый раньше работал бухгалтером в администрации. Из-за разногласий по работе он стал стрелять в оппонентов», — приводит слова Салаева «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате конфликта между жителями села Алмак Казбековского района получили ранения четверо сельчан, в том числе заместитель имама мечети, депутат, бывший полицейский и еще один человек.

Состояние экс-сотрудника полиции тяжелое, он находится в реанимации, планируется переправка его на лечение в Махачкалу бортом санавиации.