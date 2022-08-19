Кишинёв, , 10:18 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Молдавии пытается разобраться в причинах запрета на ввоз молдавских овощей и фруктов в Россию, чтобы добиться отмены данного решения. Об этом глава минсельхоза республики Владимир Боля сообщил телеканалу Nord News.

Фрукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Было принято решение о создании группы экспертов. От Республики Молдавия — Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), а от России — Россельхознадзор. Они обсуждают и должны сообщить об итогах после расследования», — сказал Боля.

По его словам, ANSA направило запрос Россельхознадзору и ожидает официального ответа к концу недели. Министр подчеркнул, что молдавская сторона заинтересована в том, чтобы её продукция соответствовала стандартам.

«Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы её решаем», — добавил глава минсельхоза.

Стоит отметить, что Молдавия в 2021 году отправила на российские рынки 168 тонн аграрной продукции. В основном это яблоки, сливы, виноград и черешня. С 15 августа Россельхознадзора ввёл временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии из-за «неоднократных выявлений опасных карантинных объектов».

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