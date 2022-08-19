Краснодар, 19 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Краснодаре задержали гражданина России, являющегося агентом Службы безопасности Украины. Об этом 19 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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По информации спецслужбы, иностранного агента задержали с поличным. Он осуществлял сбор информации и передачу её сотрудникам СБУ. За денежное вознаграждение он получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против России. Указывается, что задержанный работал под псевдонимом Арчи.