Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. По итогам основного этапа приемной кампании в вузы Петербурга составлен рейтинг наиболее популярных учебных заведений высшего образования Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

Как сообщает 19 августа телеканал «Санкт-Петербург», первую строчку рейтинга занял СПбГУ, который принял около 80 тысяч заявлений абитуриентов. На втором месте — Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, получивший 74 тысячи заявлений. На третьей позиции неожиданно оказался Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, в который было подано более 59 тысяч заявлений от абитуриентов.

Также в лидерской группе вузов оказались Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Университет «ЛЭТИ».

По данным городского комитета по образованию, в 2022 году в вузы Петербурга абитуриенты подали более 767 тысяч заявлений, что на 70 тысяч больше, чем в прошлом году.

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Как сообщало ИА REGNUM, Более 400 заявлений в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга подали в этом году абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.