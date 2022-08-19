Первоуральск, Свердловская область, 19 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Детская городская больница в Первоуральске Свердловской области получила дорогостоящее оборудование только после вмешательства областной прокуратуры. Стоимость поставленного оборудования составила свыше 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

В ходе проверки было установлено, что медицинское учреждение не оснащено необходимым оборудованием. Медики были вынуждены отправлять пациентов в другие медицинские учреждения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать свердловский минздрав закупить необходимое оборудование. Иск был удовлетворён. Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию.