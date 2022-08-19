Белгород, 19 августа 2022, 10:19 — REGNUM Три муниципалитета Белгородской области стали одними из победителей шестого Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, сообщил 19 августа в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
По результатам отбора, Грайворон и Новый Оскол получат по 70 млн рублей, Валуйки — 85 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе 172 тысячи человек приняли участие в голосовании за благоустройство общественных мест в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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