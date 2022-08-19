Окинский район, Бурятия, 19 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Бурятии передали оперативное предупреждение об ухудшении погоды и снегопадах. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

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По данным синоптиков, 20 августа местами по республике ожидаются дожди, по южной половине — ливни и грозы, в горах юго-запада ночью выпадет мокрый снег. Ветер в некоторых районах усилится до 15-18 метров в секунду.

«Температура ночью +6, +11, местами до +1, по Баунтовскому району до — 1, -3, днём +17, +22, при осадках +10, +15», — отметили в центре.