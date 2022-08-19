Москва, , 10:16 — REGNUM В Совфеде полагают, что Россия не станет ограничивать европейцев в российских визах.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал объявить туристические визы, выданные российским гражданам на уровне ЕС, недействительными.

«Очередной приступ пещерного шовинизма. Полагаю, что Россия не будет отвечать подобным мракобесием и не станет ограничивать европейцев в российских визах. Простые европейцы не должны пострадать от аналогичных ответных мер и должны всегда иметь возможность лично убедиться в миролюбии, адекватности и цивилизованности России и россиян», — отметил в своем телеграм-канале сенатор Александр Башкин.

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