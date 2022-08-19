Бухарест, , 10:15 — REGNUM Специальный железнодорожный состав с первой партией зерна с Украины прибыл в румынский порт Галац с опозданием на 10 часов. Об этом 19 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По предварительным данным, причиной задержки доставки стала поломка локомотива. «Мы сделали выводы из сложившейся ситуации и не допустим ее повторения», — говорится в заявлении руководства Железных дорог Румынии (CFR).

Согласно официальной информации, 15 вагонов-зерновозов накануне пересекли молдавско-румынскую границу и передвигались по колее советского образца, восстановленной румынскими инженерами, до порта Галац на Дунае. На следующей неделе украинский груз будет доставлен в Констанцу (Южная Румыния), откуда по Черному морю он отправится в Турцию.