Новосибирск, , 10:18 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия должна «вернуть территории», не позволяют ему рассчитывать на ответные шаги Москвы. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Напомним, ранее Зеленский заявил, что только если Россия прекратит спецоперацию и оставит уже освобождённые от украинских боевиков территории, Киев согласится на переговоры.

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«По всей видимости, заявленное Зеленским согласие на переговоры вызвано с той сложной ситуацией внутри страны и в отношениях с западными союзниками, с которой он сталкивается, — сказал Бирюков. — В то же время, заявленные им требования не позволяют Зеленскому рассчитывать на ответные шаги Москвы в отношении переговоров. Поэтому шансы на начало переговоров в ближайшее время, на мой взгляд, невелики».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский в интервью The Washington Post признался, что не стал предупреждать украинцев о планах России начать спецоперацию, после чего его подвергли беспрецедентной критике.

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