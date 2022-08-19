Остров Корсика, Франция, 19 августа 2022, 10:14 — REGNUM На французском острове Корсика без электричества остались 8800 домов, передает BFM TV.

Флаг Франции
Флаг Франции
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Без электричества ночью 8800 корсиканских домохозяйств останутся без электричества против 45 000 утром 18 августа из-за плохой погоды», — объявила государственная энергогенерирующая компания Франции.

Операции продолжаются, но погодные условия «не позволяют на данном этапе мобилизовать воздушные ресурсы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о своей «поддержке Корсике и корсиканцам».

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