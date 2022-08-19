Москва, 19 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В России не стоит ждать взрывного роста спроса на ипотечные кредиты в августе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что российские банки увеличили объемы выдачи ипотеки на 25%.

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«После достаточно длительного времени высоких ипотечных ставок в связи с ростом ключевой ставки ипотечные ставки стали возвращаться к докризисному уровню. И как раз в июле эта ситуация стабилизировалась, — сказала Ермилова. — Граждане, которые планировали приобретение жилья, стали подавать заявки на ипотечные кредиты. В августе взрывного роста вряд ли стоит ожидать. Скорее ближе к осени рынок жилья начнет оживляться, и кредиты станут еще более востребованы. Население нуждается в ипотечных кредитах, с которыми осуществляется более 50% сделок. Какая будет ситуация осенью, зависит, в частности, от ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с июня 2022 года два крупных банка начали давать отсрочку на первый взнос по ипотеке.