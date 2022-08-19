Москва, 19 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Прыгун в высоту Данил Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами за ситуацию, которая привела к ужесточению санкций в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Извинение

«В первую очередь я хотел бы извиниться за ту ситуацию, которая произошла. Попросить прощения у всех, кто пострадал из-за той нехорошей истории», — сказал Лысенко.

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на фоне допингового скандала. Впоследствии отстранение продлевалось более 15 раз.

В конце 2019 года санкции были ужесточены после скандала с Лысенко. Он был отстранён от соревнований за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования, а потом за фальсификацию документов. Из-за этого World Athletics более чем на год запретила российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях.