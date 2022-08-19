Новотроицк, Оренбургская область, , 10:10 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области силовики и волонтёры организовали акцию «Котики против наркотиков». Она направлена на ликвидацию запрещённой рекламы, сообщили 19 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Участники акции «Котики против наркотиков» пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Участник акции закрасили незаконные надписи и рисунки, в том числе с рекламой наркотиков и контактами их продавцов, на стенах зданий, заборах и прочих сооружениях. Вместо запрещённой рекламы появились изображения котиков.

Акция прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022». Правоохранители просят сообщать о людях, рисующих на улицах запрещенную рекламу наркотических средств.