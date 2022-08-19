Вильнюс, , 10:10 — REGNUM Выданные странами Евросоюза гражданам России многократные шенгенские визы должны быть отменены, заявил глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии», — цитирует слова министра издание Politico.

По его словам, в Евросоюзе следует принимать только граждан России, ищущих убежище, но тех, кто желает провести каникулы.

По словам Ландсбергиса, странам Евросоюза следует аннулировать выданные ранее туристические визы как минимум на время проведения российской спецоперации на Украине.