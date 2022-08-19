Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области подешевели картофель, свинина и белокочанная. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата со ссылкой на информацию областного минсельхоза.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Анализ был проведён за последние две недели. Картофель стал дешевле на 26,62%, капуста на 26,12%, а свинина (кроме бескостного мяса) на 1,45%.

В то же время соль поваренная подорожала на 1,72%. Хлеб стал дороже на 1,03%, а подсолнечное масло — на 0,52%.

Всего из 14 социально значимых наблюдаемых продуктов десять подешевели, а четыре подорожали. Контрольно-счётная палата продолжает мониторинг цен.