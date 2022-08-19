Москва, 19 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни (20 и 21 августа) жара немного ослабеет, но температура превысит климатическую норму на 6-7 градусов, передают 19 августа «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве

В субботу в столице местами пройдут небольшие кратковременные дожди местами с грозами. Ночью +17… +19 °С. Днем воздух прогреется +24… +29 °С.

В воскресенье переменная облачность без существенных осадков сохранится. Ночью +16… +18 °С, днем +27… +29 °С. Ветер восточный.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за экстремальной жары.

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