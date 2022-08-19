Цунтинский район, Дагестан, 19 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Дагестане по факту происшествия на свадьбе в одном из сел Цунтинского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи считают, что виновным в обрушении лестницы, в результате которого пострадали более 30 человек, а одна женщина погибла, являются строители, неправильно построившие дом.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«Падение лестничного марша и бетонной площадки произошло в связи с ненадлежащей их установкой, без соблюдения каких-либо правил безопасности и страховки неустановленным лицом при строительстве дома», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2022 года примерно во время свадебного торжества в селе Хашархота Цунтинского района в доме у 41-летнего сельчанина обрушилась бетонная площадка и лестничная конструкция, когда более 30 человек стали подниматься по лестнице на второй этаж. Скончалась от полученных телесных повреждений 59-летняя женщина.