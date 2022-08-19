Сеул, , 10:06 — REGNUM Администрация президента Южной Кореи рассматривает вопрос создания должности ещё одного старшего секретаря. Об этом сообщает KBS World со ссылкой на заявление главы администрации южнокорейского президента Ким Дэ Ги.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе брифинга представитель администрации сообщил, что в офисе президента задумались о создании должности старшего секретаря по политике и планированию.

Помощник отметил, что необходимость в должности возникла после появления проблем со взаимодействием с общественностью по вопросам общественной жизни и политической повестки дня.

Также в администрации заявили о смене старшего секретаря по связям с общественностью. Сообщается, что главным кандидатом на эту должность является бывший представитель правящей партии «Сила народа» Ким Ын Хе, которая была представителем южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, когда он был избранным президентом.