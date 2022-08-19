Сеул, 19 августа 2022, 10:06 — REGNUM Администрация президента Южной Кореи рассматривает вопрос создания должности ещё одного старшего секретаря. Об этом сообщает KBS World со ссылкой на заявление главы администрации южнокорейского президента Ким Дэ Ги.
В ходе брифинга представитель администрации сообщил, что в офисе президента задумались о создании должности старшего секретаря по политике и планированию.
Помощник отметил, что необходимость в должности возникла после появления проблем со взаимодействием с общественностью по вопросам общественной жизни и политической повестки дня.
Также в администрации заявили о смене старшего секретаря по связям с общественностью. Сообщается, что главным кандидатом на эту должность является бывший представитель правящей партии «Сила народа» Ким Ын Хе, которая была представителем южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, когда он был избранным президентом.