Иркутск, , 10:03 — REGNUM Ангарское предприятие получило федеральный грант на создание серийного производства вездеходов. О том, что в Ангарске будут производить вездеходы на шинах сверхнизкого давления, сообщает 19 августа телеграм-канал правительства Иркутской области.

Ангарск. Производство вездеходов Правительство Иркутской области

Разработка Иркутского завода гусеничной техники победила в конкурсе Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 30 млн рублей. С помощью этих и собственных средств к концу года предприятие намерено запустить серийное производство.

«Реализация такого проекта важна не только для нашего региона, но и для страны в целом. Подобную технику используют многие структуры, в том числе МЧС России. Институты развития бизнеса Иркутской области уже не первый месяц ведут этот проект, помогли привлечь федеральные деньги.

Сейчас первоочередная задача — организовать серийное производство и обеспечить продукцией заказчиков из России. А в перспективе можно рассматривать и экспортные поставки», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 57 инновационных проектов из Башкирии получили гранты на сумму 196 млн рублей.

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