Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:04 — REGNUM Новокузнецкий аэропорт расширил летную программу в Сочи на круглый год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Сезонный рейс Новокузнецк-Сочи, запущенный 1 июня, решено продлить и сделать круглогодичным. Выполнять его будет авиакомпания NordWind два раза в неделю по средам и субботам, — уточнили в аэропорту. — Кроме того, до 18 сентября действует дополнительный воскресный рейс в этом направлении».

Рейсы будут выполняться на Boeing 737т. Время в пути из Новокузнецка — 5:25 (время местное), обратно — 4:55.

Отметим, что ранее аэропорт Новокузнецка имени Б. В. Волынова подвёл итоги за первый летний месяц 2022 года. За этот период воздушная гавань суммарно обслужила 33 454 пассажира. Спрос на авиаперевозки вырос на 11,3% и на 41,8% превысил уровень мая.