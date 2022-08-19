Бухарест, , 09:59 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Румынии объявило о закупке крупной партии ракет для борьбы с градом, ежегодно уничтожающим десятки тысяч тонн посевов. Об этом 19 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, на эти цели будет выделено более 10,7 млн. евро.

По словам румынских эксперты, запуск таких ракет позволяет распылять в атмосфере специальные вещества, противодействующие образованию кристаллических веществ (града). В румынском Минсельхозе обращают особенное внимание общественности, в том числе и международной, что подобные ракеты не являются армейским оборудованием.

Тем не менее, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, часть продукции выпускается на заводах концерна Romarm — главного производителя оружия и боеприпасов в Румынии.