Митровица, Сербия, 19 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В городе Митровица в сепаратистском Косово в нескольких местах на улицах появились граффити с изображением президента России Владимира Путина. Об этом 19 августа сообщает испанская газета АВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что на граффити с главой Российского государства и национальным флагом РФ также имеются надписи: «Косово — этом Сербия» и «Не волнуйтесь. Мы здесь. Мы ждем вас».

Также указывается, что эти изображения нанесены на главной набережной и у входа в бары в городе, в котором в основном проживают представители сербского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что со время встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 августа в Брюсселе договорённости достигнуты не были, но переговоры продолжатся.