Ярославль, 19 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле труппе государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова представили нового директора — Германа Громова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

группа Волковского театра в ВК Представление нового директора театра им. Ф. Волкова

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прежний директор Айрат Тухватуллин покинул свой пост в связи с переходом в Московский художественный театр им. Чехова. 18 августа на открытии 273 театрального сезона труппе представили нового руководителя.

«Впереди нас ждет много прекрасных событий, свершений, побед, трудов», — сказал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

В пресс-службе отметили, что к назначению нового директора труппа отнеслась положительно.