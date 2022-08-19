Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Рабочая группа при парламенте Грузии по реформе избирательного кодекса республики будет работать без участия неправительственной организации (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED), несмотря на то, что это одна из двух НПО, рекомендованных платформой «Восточное партнёрство». Об этом 18 августа объявил на брифинге депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта», руководитель рабочей группы Гиви Миканадзе.

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«НПО могут участвовать в процессе лишь в том случае, если сохраняют нейтралитет. «Справедливые выборы» утратили этот нейтралитет, когда во время последнего собрания присоединились к требованию отстранения премьер-министра», — сказал Миканадзе.

Он добавил, что в 2020 году ISFED во время параллельного подсчёта бюллетеней на парламентских выборах дали неверные данные, указав, что у «Мечты» было меньше голосов, чем сообщили в Центризбиркоме. Ошибку правозащитники признали только через семь недель, и всё это время у оппозиции был повод обвинять власти в фальсификации выборов и протестовать.

Миканадзе отметил, что вторая рекомендованная НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» может участвовать в работе группы. Но её лидер Ника Симонишвили, узнав об отстранении ISFED, в знак протеста отказался продолжать сотрудничество с властями.

«Это дискриминационное решение. Какое бы кто ни сделал заявление, не допускать из-за этого в рабочую группу дискриминационно», — сказал Симонишвили журналистам.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиции. В ряде оппозиционных партий и НПО заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.

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