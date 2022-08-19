Москва, , 09:57 — REGNUM Гражданин России задержан сотрудниками ФСБ в Краснодаре по подозрению в осуществлении шпионажа в пользу Украины, сообщил 19 августа центр общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемый установил контакт с представителями СБУ и за денежное вознаграждение собирал и передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

В отношении гражданин возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по ней ему грозит до 20 лет лишения свободы.