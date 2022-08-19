Москва, , 09:55 — REGNUM России на фоне экономических войн и информационных атак недругов необходима государственная идеология. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Напомним, в июне 2022 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что закреплении в Конституции России государственной идеологии может привести к новому расколу в обществе, которому как никогда необходимо единство перед лицом грозных внешних вызовов.

«Они преследуют цель не только ослабить наши позиции на внешней арене, но и внести смуту в сознание россиян. Они желают подорвать дух и единство народа. Наши недруги беззастенчиво переписывают историю Второй мировой войны, фальсифицируют нашу Победу, очерняют наш вклад в дело разгрома нацизма. Некоторые «неокрепшие» умы этому поддаются», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что свободный гражданин должен иметь право по любому вопросу иметь собственное мнение.

«Но вот зачем было решено сделать «идеологически стерильным» все государство, особенно в условиях, когда борьба в сфере идей и ценностей становится все более ожесточенной. У россиян должно быть общее представление о будущем страны, целях ее развития. Должна быть общая идея, которую будут чтить и уважать все россияне, просто необходима для жизнеспособности государства», — уверен Миронов.

Он напомнил, что в СРЗП предлагали считать в качестве такой идеи предотвращение демографической катастрофы и выход на устойчивый рост рождаемости.

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