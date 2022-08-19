Кабул, , 09:53 — REGNUM Посол Китая в Кабуле Ван Юй заявил, что Пекин намерен расширить отношения с временным правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», дипломат заявил в ходе пресс-конференции, что его страна, как добрый сосед и партнёр Афганистана, пытается расширить отношения с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных областях.

«Китай, как добрый сосед и партнёр, будет расширять сотрудничество с Афганистаном в различных сферах в построении общества с учётом предложений по развитию и международной безопасности», — сказал посол.

Он добавил: «Китай и афганцы приложат совместные усилия для обеспечения мира, стабильности и развития в Афганистане».

Критикуя США и их негативную роль в нынешнем афганском кризисе, Ван Юй заявил, что Пекин не следует примеру США во взаимоотношениях с правящим органом Афганистана.

«Америка действует только в своих интересах, 20-летняя война в Афганистане, начатая Соединёнными Штатами, не только не вызвала социального развития, но и сильно разрушила инфраструктуру страны, в результате чего экономическое развитие Афганистана застопорилось, а афганцы живут в тяжёлых условиях», — отметил китайский дипломат.

Джанат Фахим Чекри, эксперт по политическим вопросам, расценил развитие отношений с Китаем как положительное.

«Если мы укрепим наши отношения с Китаем, и Китай воспримет Афганистан как независимую страну и будет взаимодействовать с нами, это будет в интересах нашей страны», — подчеркнул он.