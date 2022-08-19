Вильнюс, 19 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Перебазирование российских истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал» не отразится на военном балансе в Прибалтике и не станет угрозой для западных стран, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По его словам, не стоит слишком беспокоиться о месте базирования той или иной российской ракеты.

«Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — сказал Анушаускас.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа три российских истребителя-перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» были переброшены на аэродром Чкаловск в Калининградской области «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

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