Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбурге общественники требуют от чиновников обезопасить дороги возле четырёх школ, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ Оренбургской области.

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Опасные участки выявлены в рамках акции «дорога в школу». Она проходит на протяжении ряда лет. По ее итогам за пять лет удалось улучшить и обезопасить для пешеходов улично-дорожную сеть возле ряда образовательных учреждений.

«Но имеются проблемные адреса, на которые мы обращали внимание органов власти, они пока остались без внимания», — сказала член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Ирина Моргунова.

В частности, родителей детей, которые учатся в школе № 6, ещё в 2019 году жаловались на отсутствие зебры и ремонта дороги с обустройством тротуара вдоль школьного забора. Сейчас к этим проблемам добавились нескошенная трава и неубранный мусор в виде спиленных веток деревьев, мешающих движению вдоль дороги по улице Весенней. Замены требует поврежденные знаки дорожного движения.

Необходим ремонт пешеходного перехода на ул. Бебеля возле коррекционной школы-интерната № 5. Общественники также указали на необходимость ремонта и улицы Калинина. По ней передвигаются маломобильные граждане, в том числе на колясках, для посещения школы. Дорога сейчас отсыпана асфальтовым срезом.