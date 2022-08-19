Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время концерта рэп-исполнителя Дельфина два человека пострадали от зажжённых фаеров. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Концерт проходил на Кожевенной улице на площадке Roof Place. Во время выступления рэпера, по данным «Фонтанки», несколько зрителей зажгли фаеры, их искры попали в лицо двум женщинам.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о происшествии примерно в 21:45. При этом зачинщиков незапланированного фаер-шоу вывела охрана концертной площадки, но они смогли скрыться в суматохе.

Женщин в возрасте 37 и 40 лет забрали на машине скорой помощи в травмпункт. Медики определили, что одна от искр получила травму роговицы, вторая — химический ожог глаза лёгкой степени. Оказав необходимую помощь, женщин отпустили домой.

На данный момент полиция Васильевского острова ведёт проверку по этому факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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